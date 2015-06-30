Обвинительный акт против судьи, угрожавшего убить инспектора ГАИ, направлен в суд

Об этом сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью Генеральной прокуратуры Украины.

Как говорится в сообщении, установлено, что в ночь с 27 на 28 февраля 2015 года судья Макаровского района суда Киевской области, находясь за рулем автомобиля, сначала не выполнил законное требование работника ГАИ об остановке транспортного средства, а в дальнейшем угрожал убийством работникам милиции и гражданину, который оказался на месте происшествия. Кроме того, совершал хулиганские действия и самовольно покинул место преступления.

Читайте такжеСудью Оберемко, который угрожал застрелить сотрудника ГАИ, отстранили от должностиВ Генпрокуратуре отметили, что судья обвиняется по факту совершения уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 345 (угроза относительно работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 129 (угроза убийством), а также ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас обвинительный акт в уголовном производстве направлено в Подольский районный суд Киева для рассмотрения.

В ГПУ также напомнили, что Высшей квалификационной комиссией судей Украины 25 марта 2015 г., на основании ходатайства генерального прокурора Украины, было принято решение об отстранении от занимаемой должности указанного судьи Макаровского районного суда Киевской области. Решением комиссии от 24.06.2015 срок отстранение от занимаемой должности указанного судьи продлено еще на один месяц.