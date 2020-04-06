Уроки онлайн 11 класс 6 апреля – все видео украинский язык, алгебра, физика и история Украины

Всеукраинская школа онлайн. Прямая трансляция видео занятий 6 апреля 2020 по всем предметам.

11 класс. Украинский язык

11 класс. Украинский язык. Функциональные стили современного украинского языка (Нед.1:ПН)

Домашнее задание:

страница 153, упражнение 7 или создайте и запишите три короткие (5-7 предложений каждый) тексты одинакового содержания, но в разных стилях.

Учебник.

11 класс. Алгебра

11 класс. Алгебра. Основные правила комбинаторики (Нед.1:ПН)

Домашнее задание:

Задача: Из города А в город В ведет 7 путей, среди которых на 3-х есть почта. Из города В в город С ведет 10 путей, среди которых на 2-х есть почта. Сколько маршрутов из города А в город С через город В можно составить при условии, что по дороге надо иметь возможность зайти на почту?

11 класс. Физика

11 класс. Физика. Квантовые свойства света. Квантовые постулаты Бора. (Нед.1:ПН)

Домашнее задание:

1. «Физика (уровень стандарта, по учебной программе авторского коллектива под руководством Локтева В. Г.)».

Учебник, параграф 33.

2. «Физика и астрономия (уровень стандарта, по учебной программе авторского коллектива под руководством Ляшенко А. И.)».

Учебник, параграф 23.

3. «Физика и астрономия (уровень стандарта, по учебной программе авторского коллектива под руководством Ляшенко А. И.)».

Учебник, параграф 35.

4. «Физика и астрономия (уровень стандарта, по учебной программе авторского коллектива под руководством Ляшенко А. И.)».

Учебник, параграф 39.

11 класс. История Украины

11 класс. История Украины. Начало перестройки в СССР (Нед.1:ПН)

Домашнее задание:

1) Прочитайте соответствующий параграф учебника. 2) Определите факторы, которые способствовали перестройке.

3) Выполните онлайн-задание по ссылке.