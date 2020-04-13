Всеукраинская школа онлайн 13 апреля - смотреть онлайн уроки для всех классов

В Украине для учеников 5-11 классов стартует проект "Всеукраинская школа онлайн". Так, на время карантина уроки из 11 предметов по четкому расписанию будут транслироваться на украинских телеканалах, на сайте и YouTube-канале УНИАН и YouTube-канале Министерства образования и науки.

Речь идет об уроках по таким предметам: украинский язык, украинская литература, история Украины, всемирная история, английский язык, физика, алгебра, геометрия, география, химия и биология.

Такие уроки будут проходить с понедельника по пятницу, до конца карантина. Каждый день они будут начинаться в 10:00.

Выберите свой класс:

Уроки онлайн 5 класс за 13 апреля - английский язык, математика, зарядка

Уроки онлайн 6 класс за 13 апреля - английский язык, математика, зарядка, биология

7 класс 13 апреля - английский язык, история Украины, зарядка, математика, география, зарядка

Уроки онлайн 8 класс 13 апреля - английский язык, история Украины, зарядка, алгебра, география, зарядка

Уроки онлайн 9 класс 13 апреля - украинский язык, алгебра, зарядка, английский язык, история Украины, зарядка, география

Уроки онлайн 10 класс 13 апреля - украинский язык, алгебра, зарядка, физика, история Украины, зарядка

Уроки онлайн 11 класс 13 апреля - украинский язык, алгебра, зарядка, физика, история Украины, зарядка

Для каждого класса занятия транслировать отдельный телеканал или медиаресурс, который будет показывать уроки для тех детей, которые по разным причинам не имеют возможности посмотреть их в Интернете. УНИАН-ТВ и ПЛЮСПЛЮС транслируют уроки для 8 класса.

Трансляция ПЛЮСПЛЮС:

Трансляция УНИАН ТВ: