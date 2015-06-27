Минобразования предостерегает педагогов от сотрудничества с антиукраинскими организациями

Об этом говорится в письме МОН относительно противодействия пропаганде сепаратизма и антиукраинской идеологии в системе образования, сообщает пресс-служба ведомства.

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В письме региональных департаментов образования и педагогических коллективов учебных заведений, отмечается, что в связи с военно-политической и информационной агрессией против Украины разные «русскомировские» организации пытаются под видом общественных акций и средствами изданий влиять на учащихся, студентов, педагогов, образование в целом, пропагандируя враждебную интересам Украины идеологию и разжигая сепаратизм.

В частности, в письме сказано, что в министерство обращаются родители, а также есть информация в СМИ, что на образование «пытаются влиять разного рода «русскомировские» структуры, среди которых называют «Русский мир», «Русское единство», «Одна Семья», «Русскоязычная Украина», «Русская школа».

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Министерство образования и науки Украины подчеркивает недопустимость сотрудничества педагогов с такими организациями и структурами, в частности по проведению совместных с ними мероприятий, распространения литературы и других материалов, которые ими предлагаются.