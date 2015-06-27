В Сумах ликвидировали канал финансирования террористов "ДНР"

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, установлено, что с конца 2014 года житель Донецка открыл в Сумах филиал собственного частного предприятия по предоставлению услуг в области медицины.

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"Главный офис предприятия в Донецке на то время уже был подконтрольный террористам", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что "предприниматель подавал в налоговые органы Сумской области т.н. "нулевые" сведения, а реальный доход наличными вывозил в Донецк. Там он платил "налоги" так называемой "ДНР".

По данному факту следственным подразделением управления СБУ в Сумской области открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.