Социологи фиксируют увеличение в Украине сторонников вступления в НАТО – опрос

Опрос проводился с 8 по 18 февраля методом личного интервью среди 2038 респондентов.

Социологи фиксируют увеличение процента украинцев, которые готовы проголосовать за вступление Украины в НАТО.

Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии, проведенного в феврале.

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"Процент тех, кто поддерживает вступление Украины в НАТО, преобладает над долей противников. Если бы референдум по вопросу, вступать ли Украине в НАТО, состоялся в феврале 2020 года, 43,5% опрошенных указали, что они проголосовали бы за вступление Украины в НАТО, 31,3% - против; четверть (25,2%) не определились, или не принимали бы участие в таком референдуме", - говорится в результатах опроса.

Поэтому, если бы референдум по вступлению Украины в НАТО проводился в феврале 2020 года, и в голосовании приняли участие все те, кто определился со своим выбором, явка составила бы около 74,8%, а голоса участников разделились бы следующим образом: 58,2% голосов - за вступление Украины в НАТО, 41,8% - против.

По сравнению с февралем прошлого года опрос фиксирует некоторое увеличение процента тех, кто выражает готовность проголосовать за вступление в НАТО в случае референдума - с 40,1% в феврале 2019 до 43,5% в феврале 2020 года. Процент проголосовавших бы против, не изменился (31,5% в феврале 2019 года, 31,3% в феврале 2020 года).

"Идею вступления Украины в НАТО по-прежнему поддерживают преимущественно жители западных и центральных областей, на юге и востоке страны большинство настроено против вступления Украины в НАТО", - отмечают социологи.

По результатам опроса, если бы референдум по вступлению Украины в НАТО проводился в феврале 2020 года, в западных областях 60% проголосовали бы за вступление в НАТО, 14% - против, 26% - не определились или не стали бы участвовать в голосовании; в центральных областях 53% готовы проголосовать за вступление в НАТО, 19% - против, 28,1% - не определились либо не голосовали бы; в южных областях 28% готовы проголосовать за вступление в НАТО, 49% - против, 23% - не определились либо не голосовали бы; в восточных областях 16% готовы проголосовать за вступление в НАТО, 62% - против, 22% - не определились или не голосовали бы.

***Всеукраинский опрос общественного мнения проводился Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 8 по 18 февраля методом личного интервью среди 2038 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-х ступенчатой стохастической выборке, которая репрезентативная для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.