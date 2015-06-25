Оккупанты в Крыму радуются ливням, которые пополнили запасы воды на полуострове

В Госкомводхозе оккупированного Россией Крыма сообщают, что этим летом полуостров обеспечен водой благодаря сложившимся погодным условиям.

Возможные риски в вопросах питьевого водоснабжения крымчан полностью минимизированы, отмечает Крым.Реалии со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как заявил заместитель председателя крымского Госкомводхоза Владимир Лысенко, главные источники водоснабжения на полуострове наполнены в необходимом объеме.

Чиновник отметил, «если в предыдущие несколько лет в Крыму не хватало объема паводковых вод, в этом году паводки оказались очень интенсивными».

«Нам удалось наполнить резервуары благодаря ряду соответствующих мероприятий, направленных, в частности, на водоснабжение маловодной восточной части Крыма», –пояснил он.

Всего в Крыму расположены 22 водохранилища общим объемом 334,2 млн кубических метров, из них 14 водохранилищ естественного стока и 8 наливных водохранилищ из Северо-Крымского канала.

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В июне на Крым обрушились сильные ливни, на севере Крыма произошло подтопление домов и дворов, затопило также отдельные районы Симферополя, в том числе центр города. Дождевой водой в столице Крыма смыло асфальт.

25-го июня, согласно информации МЧС Крыма, на полуострове ожидаются сильные дожди грозы, местами град. Сила ветра составит 15-20 метров в секунду. Спасатели предупреждают о росте уровня воды в реках.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в марте 2014 года поставки воды на полуостров прекратили.