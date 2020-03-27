Одесская область проваливает подготовку к эпидемии коронавируса из-за сопротивления властей – Ставницер

Бизнесмен Андрей Ставницер опроверг слухи, что с помощью волонтерской деятельности хочет занять государственный пост.

Антикризисный штаб в Одесской области "Одесса vs COVID" делает все возможное для подготовки региона к вспышке эпидемии коронавируса, но местная власть не способствует волонтерам, а иногда и мешает им.

Об этом написал в Facebook совладелец группы ТИС Андрей Ставницер, которому президент Владимир Зеленский поручил курировать Одесскую область в вопросах борьбы с коронавирусом.

"Владимир Зеленский, вы просили меня помочь – и я свою часть договора выполнил. Я собрал бизнес. 200 владельцев самых ключевых предприятий региона круглые сутки пашут над тем, чтобы найти не только дорогущие ИВЛ, но элементарные маски, костюмы, очки, перчатки, бахилы… Что за это время сделали наши партнеры из ОГА? Несколько раз позвонили мне с вопросом, сколько денег сдали бизнесмены. Даже 45 машин скорой помощи, которые уже есть, никак не могут оформить и выпустить на дороги… Глава Облздрава Оксана Сорочан каждые полтора часа срывается в слезы. Губернатор Максим Куций не плачет, но решений не принимает", - написал Ставницер.

По его словам, одной из основных проблем является определение списка опорных больниц для приема людей с COVID-19: руководство больниц не хочет брать на себя ответственность за таких пациентов.

"В Одесской области пять раз за последнюю неделю менялся списокопорных больниц. Каждый раз сотни волонтеров, бизнесменов, неравнодушных людей в буквальном смысле на полпути разворачивают машины, забитые коробками с антисептиком и масками, и едут в другой конец области.Областная больница, в которой больше всего ресурсов, петляет и прячется", - рассказал Ставницер.

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Бизнесмен также опроверг слухи, что с помощью волонтерской деятельности хочет занять государственный пост.

"Спешу успокоить всех, кто меня вдруг стал бояться – меня не интересует политика. Меня тошнит от всей этой бумажной возни, иерархических разборок, постоянной оглядки на кого-то старшего. Гораздо больше пользы я приношу, занимаясь своим делом, обеспечивая людей работой, выплачивая налоги и привлекая в страну миллионные инвестиции", - подчеркнул Ставницер.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский на встрече с крупными украинскими бизнесменами 16 марта попросил, чтобы каждый из них стал куратором определенных регионов Украины в вопросах борьбы с коронавирусом. Совместно с областными властями бизнесмены открыли и возглавили региональные антикризисные штабы по борьбе с COVID-19. Также был создан отдельный фонд для закупки лекарств: по оценкам президента, в нем нужно аккумулировать 12-13 млрд грн.

По состоянию на 27 марта COVID-19 подтвержден у 217 украинцев. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прогнозирует, что в ближайшие две недели количество больных может увеличиться, поскольку из-за границы вернулось около 2 тыс украинцев, среди которых могут оказаться инфицированные. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак 24 марта обсудил с послами стран G7 и ЕС вопросы помощи Украине в рамках борьбы с распространением коронавируса.