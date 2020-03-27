Дело Гандзюк: подозреваемый Левин рассказал о разговоре с заместителем главы ГПУ (видео)

Он сообщил суду, что именно говорил ему Виктор Трепак.

УНИАН получил фрагмент записи судебного заседания, на котором подозреваемый в причастности к убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк Алексей Москаленко (Левин) рассказал о своем разговоре с заместителем генерального прокурора Виктором Трепаком.

Читайте такжеСуд арестовал подозреваемого по делу об убийстве Гандзюк ЛьвинаяСоответствующая запись была сделана на заседании, когда избирали меру пресечения Левину после его депортации в Украину.

Левин заявил: «Тогда заместитель генерального прокурора Виктор Трепак мне сказал. Вот дословно его слова: «Когда ты сидишь в туалете и смотришь в видеокамеру, ты вспоминай о Кате Гандзюк».

Как сообщал УНИАН, Виктора Трепака назначили заместителем генерального прокурора 8 октября 2019 года.

Справка УНИАН. Общественная активистка Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

6 июня 2019 года исполнителей преступления было осуждено. Организатор исполнения покушения на убийство Гандзюк Сергей Торбин приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Никита Грабчук получил 6 лет тюрьмы. Обвиняемые в пособничестве Владимир Васянович и Виктор Горбунов осуждены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вячеслав Вишневский получил 4 года заключения.

Также в деле об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Левин, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и Павловский – бывший помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука.

Кроме того, общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рищук.