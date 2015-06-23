Более 90% жителей оккупированных территорий Донбасса имеют симптомы "травмы войны" – исследование

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила научный сотрудник Киевского международного института социологии Дарья Пирогова в ходе презентации "Исследование потребностей гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской областей", проводившегося по заказу Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

Читайте такжеБолее 60% жителей оккупированных территорий считают, что "жить трудно, но можно терпеть" - исследование

"93% опрошенных испытывали травмирующее событие с момента начала конфликта на Донбассе и/или жалуются на хотя бы один симптом, который может быть связан с психологической "травмой войны", - сказала Пирогова.

Она отметила, что среди жителей оккупированных территорий и переселенцев существует стигма в отношении обращения к психологу.

"Потребность в психологической помощи по-прежнему является малозначительной, по оценкам жителей. О возможности получить психологическую помощь знают в Дзержинске, Енакиево, Харцызске, Дебальцево, Луганске. В Донецке знают о психологической помощи, которую оказывает гуманитарный штаб "Поможем", - сказала Пирогова.

Она подчеркнула, что жители оккупированных территорий предполагают, что в будущем возникнет потребность в лечении алкоголизма среди населения.

Читайте такжеНеобходимо больше внимания государства к детям войны - Уполномоченный по правам ребенка

Представитель штаба Ахметова Дарья Касьянова отметила, что война и процесс переселения являются кризисными состояниями для человека.

"Здесь очень важно удовлетворение базовых потребностей – в еде и безопасности, в жилье. Сегодня эти потребности у жителей неподконтрольных территорий и переселенцев не удовлетворены. Люди обращаются к психологам с жалобами на нарушения сна, тревогами, страхами. И только в условиях работы с детьми мы можем влиять на взрослых. Потому что через ребенка мы помогаем всей семье", - сказала Касьянова.

Она отметила, что психологическая травма войны имеет отдаленные последствия. "У большинства детей – признаки "травмы войны": они напуганы, плохо спят, у них плохой аппетит, много переживаний. Мы работаем в Донецке, Мариуполе, Енакиево, других отдаленных населенных пунктах Донбасса. Помощью психологов штаба Ахметова охвачено более 16 тыс. детей. До конца года мы планируем оказать психологическую помощь более 100 тыс. детей. Занятия в наших группах расписаны на год", - сказала Касьянова.

*** Исследование проводилось 2-14 июня. Оценивались потребности в гуманитарной помощи жителей городов Донецкой и Луганской областей. Опрос проводил Киевский международный институт социологии методом телефонного интервью с помощью компьютера (CATI). Опрашивались люди старше 18 лет из 27 городов, которые страдают больше всего.