СБУ разоблачила киевлянина, продвигавшего "русский мир"

У него нашли журналистское удостоверение одного из российских изданий.

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали деятельность пропагандиста, который распространял через интернет сепаратистские призывы и идеи так называемого «русского мира».

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

По данным следствия, житель столицы установил связь с пророссийским общественным движением, которое используется спецслужбами РФ для ведения информационной войны против Украины. По заданию кураторов он размещал в сети Интернет материалы с призывами к свержению конституционного строя в Украине.

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За проведенную работу агитатор получал средства на банковские карточки финансовых учреждений РФ, отмечают в СБУ.

По результатам процессуальных мероприятий правоохранители обнаружили материалы, подтверждающие связь интернет-пропагандиста с пророссийскими общественными объединениями, банковскими учреждениями РФ, а также журналистское удостоверение одного из российских изданий.

Злоумышленник уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.