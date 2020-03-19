цей матеріал доступний українською

На Антикризисном штабе в Харькове Ярославский пообещал «стереть коронавирус в порошок»

17:25, 19 марта 2020
Общество
310 0

Известный украинский бизнесмен и меценат Александр Ярославский первым в Украине объединил ресурсы представителей бизнеса и государственной власти для противодействия эпидемии коронавируса и его последствий в масштабах Харьковского региона.

Сегодня в конгресс-центре Kharkiv Palace Hotel 5*, принадлежащем Ярославскому, прошло плановое заседание регионального антикризисного штаба, который был создан 17 марта. На встречу собрались бизнесмены и лидеры других сфер общественной жизни Харьковщины, которые обсудили вопрос сбора дополнительных (внебюджетных) средств для противодействия эпидемии коронавируса - материально-технической поддержки медицинских учреждений, помощи пенсионерам.

На совещании присутствовали более 60 ключевых бизнес-лидеров и уважаемых людей Харьковщины. Участники встречи рассмотрели оценочную потребность города и области в ресурсах в разрезе статей затрат.

 «На поддержку Харьковщины я даю от семьи Ярославских $13 млн.— Это на $10 млн. тест-систем, которые едут из Китая, и уже в понедельник-вторник должны быть в харьковских больницах. Это те $2 млн, о которых я говорил в этот понедельник на Банковой, я переориентировал на наш регион, и мы уже их распределили на закупку масок и медицинского оборудования. Плюс $1 млн., которые я изначально предназначал для Харьковщины. И я готов работать 24 часа в сутки: выражаясь футбольной терминологией, до финального свистка – пока мы не сотрем коронавирус в порошок», — сказал Ярославский, который первым сделал личный взнос на эти цели. Крупное пожертвование сделал бизнесмен, харьковчанин Павел Фукс - $560 тыс. руководители промышленных предприятий сообщили о закупках аппаратов искусственной вентиляции легких. Личные взносы в размере по 100 тыс. грн. сделали ректор Харьковского университета им. Каразина Виль Бакиров и университета городского хозяйства Владимир Бабаев. Остальные участники совещания должны завтра определиться со степенью своего финансового участия в защите региона от коронавируса.

Ранее городская власть и облсовет, а также вузы и студенты уже публично заявили о поддержке работы штаба во главе с Ярославским, и призывают координировать с ним свои действия. «Призываем депутатов местных советов, общественные организации, активистов волонтерского движения, представителей бизнеса, всех неравнодушных граждан поддерживать связь с региональным антикризисным штабом, который возглавляет почетный гражданин Харьковской области Александр Ярославский», — сделал заявление глава Харьковского областного совета Сергей Чернов. «Это не одноразовый, это объединительный штаб. Сейчас мы объединились перед вызовом коронавируса, а дальше будем смотреть», — сказал Геннадий Кернес, мэр Харькова.

В то же время, председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер не появился на сегодняшней встрече в антикризисном штабе, прислал заместителя. Мэр Харькова так оценил этот факт «Люди пришли на клич Ярославского и Кернеса, чтобы бороться с коронавирусом. Губернатор не в счет. Он не пришел, хотя обещал и пригласить людей». А Александр Ярославский поблагодарил «уважаемых харьковчан, которые откликнулись на наше предложение, пришли и оторвут от своих семей средства, чтобы помочь Харькову. Не заменят собой бюджет Харькова и области, а помогут дополнительно в борьбе с коронавирусом». И также подчеркнул: «Нас осталось двое с Геннадием Адольфовичем. Я просто поражен такому губернатору – договаривались сегодня на 13.00, а он время не нашел. Считаю, что наша область ничем не провинилась иметь такое позорище. Я приложу все усилия, буду просить всех, чтоб у нас был достойный партнер в регионе».

Что касается лидеров других сфер общественной жизни, то в официальном обращении председателя совета ректоров харьковских вузов, профессора Виля Бакирова и президента Харьковского университетского консорциума, профессора Людмилы Беловой сказано: «На Харьковщине создан антикризисный штаб, который возглавил Александр Ярославский. Просим связаться со штабом и предложить возможную помощь волонтерами, средствами дезинфекции, другими необходимыми материалами, транспортными средствами и т.д.», — сказано. После этого студенты Харьковского национального университета городского хозяйства им. Бекетова записали специальное видео, в котором призвали молодежь и жителей города присоединиться к работе антикризисного штаба для оказания волонтерской помощи тем, кому она может понадобиться в период эпидемии.

Напомним, что в Китай вылетит президентский борт Владимира Зеленского, чтобы доставить в Украину тест-системы для диагностики коронавируса на общую сумму $80 млн, поставку которых организовали Александр Ярославский и его друг, китайский миллиардер Джек Ма. Этой партии тестов достаточно на 1 млн чел., из них тесты на 200 тыс. чел. будут направлены на Харьковщину.

Харьковский антикризисный штаб под руководством Александра Ярославского создан по итогам совещания власти и крупного бизнеса в Офисе Президента 16 марта. Он осуществляет координацию работы по дополнительной (сверх выделенных государством средств) финансовой поддержке мероприятий, направленных на защиту жителей Харьковского региона от эпидемии короновируса.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter