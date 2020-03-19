"Корона-вызов": в шоу "Право на владу" обсудят распространение коронавируса в Украине и ситуацию с гривней в 2020 году

Смотрите новый выпуск «Право на владу» уже сегодня в 22:30.

Сегодня, 19 марта, в 22:30 телезрителей «1+1» ждет новый выпуск общественно-политического ток-шоу «Право на владу». Главной темой программы станет вызов для Украины в связи с пандемией коронавируса. Ведь сейчас страна приостановила свою обычную жизнь ради одной цели – замедлить распространение опасной болезни.

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В прямом эфире ведущая ток-шоу Наталья Мосейчук вместе с гостями и экспертами обсудит, все соблюдают карантинные ограничения, что будет дальше с гривней, и в какую цену обойдутся украинской экономике ограничения в торговле, сфере услуг и пассажирского транспорта. А также будут искать ответы на вопрос, как справилась украинская медицинская система с первыми случаями коронавируса и почему возвращение украинцев из Европы домой стало настоящей проблемой.

К прямому эфиру ток-шоу присоединятся: заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, министр социальной политики Украины Марина Лазебная, инфекционист, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская, соучредитель банка Monobank Олег Гороховский, заместитель председателя Совета Национального банка Украины Василий Фурман, народный депутат из фракции “Слуга народа” Александр Дубинский, врач-эпидемиолог Андрей Александрин.

Смотрите новый выпуск «Право на владу» уже сегодня в 22:30.

Напомним, в качестве ограничительной меры в связи с коронавирусом прямой эфир «Право на владу» в очередной раз пройдет без зрителей.