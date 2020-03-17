В Кабмине рассматривают возможность вывоза украинцев из Германии, Чехии и Польши поездами

На завтра до 12 часов дня с Украины запланировано 17 авиарейсов для эвакуации украинцев из-за границы.

Министерство инфраструктуры Украины разрабатывает проект постановления, которое позволит национальному оператору почтовой связи «Укрпошта» в период карантина, введенного для противодействия распространению в стране коронавируса, доставлять украинцам не только пенсии, но и медицинские препараты.

Об этом на брифинге сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

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«Вчера приняли на заседании Кабмина важное протокольное решение, которое поручает нам разработать постановление, которое позволит нам в экспериментальном режиме осуществлять доставку лекарств с помощью национального оператора почтовой связи «Укрпошта», и собственно «Укрпошта» сможет в этот особенный период не только пенсии доставлять, но и лекарства, и медицинские средства в случае надобности», - сказал Криклий.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань, возбудителем заболевания COVID-19 стал новый тип коронавируса, который впоследствии распространился далеко за пределы Китая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса в мире.

По состоянию на утро 17 марта в Украине зарегистрировано 7 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. В Черновицкой области - 4 случая, в Киеве - 2 и в Житомирской области - 1 (летальный).

11 марта Кабинет министров принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. Карантин предусматривает закрытие учебных заведений, закрытие авиасообщения, а также запрет массовых собраний более 200 человек, который касается и спортивных, и культурных мероприятий.

На период карантина «Укрпошта» сообщила о частичном изменении условий вручения и хранения почтовых отправлений в отделениях почтовой связи.

Справка УНИАН. «Укрпошта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг через 12 тыс. отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает свыше 65 тыс. сотрудников.

«Укрпошта» ежегодно осуществляет обработку и доставку потребителям более 240 млн почтовых отправлений, 16 млн посылок и отправлений с объявленной ценностью, 15 млн переводов, а также доставляет более 83 млн пенсий.