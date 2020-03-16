Нардепы от "Слуги народа" просят Данилова уволить Сивохо после его слов о "внутреннем конфликте"

Член фракции "Слуга народа" Егор Чєрнев заявляет, что ряд его коллег еще не успели поставить подпись.

19 народных депутатов от "Слуги народа" просят секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова освободить Сергея Сивохо от должности его внештатного советника.

Об этом народный депутат от фракции "Слуга народа" Егор Чернев сообщил в Facebook.

"Обратился с депутатским обращением к секретарю СНБО Алексею Данилову с просьбой уволить его советника Сергея Сивохо", - написал он и поблагодарил коллег из фракции, которые поддержали его обращение.

"На самом деле тех, кто не согласен с Сивохо и не хочет ничего слышать о "внутреннем конфликте", гораздо больше, но не все успели физически поставить свою подпись", - сообщил Чернев.

Он обнародовал список народных депутатов, которые поставили подписи под обращением. Это, в частности Дмитрий Гурин, Гео Лерос, Андрей Мотовиловец, Никита Потураев, Богдан Кицак, Юрий Камельчук, Виктория Подгорная, Богдан Яременко, Татьяна Цыба, Игорь Василив, Елизавета Ясько, Елизавета Богуцкая, Александр Мариковский, Анна Бондарь, Александр Трухин, Алексей Жмеренецкий, Максим Дырдин и Виталий Безгин.

Как сообщал УНИАН, ранее Сивохо в эфире телеканалу "НАШ" высказал мнение, что в направлении вступления Украины в НАТО ничего не происходит. "Да, есть стремление. Да, оно может быть закреплено в официальных документах, но ничего такого не происходит. Например, в НАТО не могут вступить страны с внутренним конфликтом. У нас, к сожалению, боевые действия", - заявил Сивохо.

12 марта во время презентации Национальной платформы примирения и единства в выставочном центре "Парковый" в Киеве произошла потасовка, в ходе которой толкнули Сивохо. 15 человек доставили в Печерское управление полиции для установления личных данных и предоставления объяснений.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок 4 года.

13 марта суд избрал меры пресечения подозреваемым: Александру Демидову - в виде круглосуточного домашнего ареста, а Сергею Тамарину и Юрию Капле - в виде личного обязательства.