На Киевщине пенсионерку лишили земли и заставили охранять могилу сына - СМИ

Женщина обратилась в Минюст и суд.

Зинаида Кондратенко оказалась в ситуации, когда земельный участок, который она получила в наследство от сына, был переоформлен после его смерти.

Об этом сообщает "Главком". Женщина рассказала, что в 2006-м ее сын Евгений Кондратенко стал единственным владельцем фермерского хозяйства «Гранд», которое за год до того приобрело земельный участок площадью 18,55 га. Земля расположена в Бориспольском районе (Киевская область). Но позже Евгений Кондратенко умер, и единственным наследником фермерского хозяйства стала мать.

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В феврале 2018 года Зинаида Кондратенко во время переоформления документов случайно узнала, что право собственности на земельный участок фермерского хозяйства ее сына «Гранд» приобрела неизвестная ей столичная компания ООО «Фермерская компания «Гранд КМ». Оказалось, что месяц назад эта фирма "заключила договор" купли-продажи участка с умершим более года назад Евгением Кондратенко.

Зинаида Кондратенко обратилась в Минюст и суд, в результате записи нотариуса о смене собственника земель участка были отменены, договор купли-продажи земли признан недействительным.

Однако новые владельцы не остановились, и сейчас пытаются доказывать, что Евгений Кондратенко на самом деле... не умер. Поэтому пенсионерка боится, что злоумышленники пойдут на похищение из гроба тела Евгения Кондратенко, чтобы не дать возможности пенсионерке доказать, что она действительно похоронила сына. Женщина была вынуждена поставить возле могилы охранника и за каждое ночное дежурство платить ему по 300 грн.