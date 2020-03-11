цей матеріал доступний українською

Sport Life предупреждает об изменении цен на абонементы из-за падения гривны

11:25, 11 марта 2020
Общество
365 0
НК
false

Об этом сообщил представитель компании. Как именно изменится цена на абонементы, собеседник не уточнил.

По информации отделов продаж, пока цена на абонементы начинается от 2900 гривен за полугодовую клубную карту.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter