У Зеленского разработали первый вариант концепции переходного правосудия для Крыма и Донбасса

Кроме того, в Представительстве президента в АРК работают над снятием так называемых дискриминационных положений в отношении крымчан - "формулы нерезидентства".

В Представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым разработали первый вариант концепции переходного правосудия для Крыма и Донбасса.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил постоянный представитель президента в АРК Антон Кориневич после акции солидарности с украинским Крымом, которая состоялась сегодня в Киеве.

По словам Кориневича, Представительство президента в АРК работает и в Украине, и на международных площадках ради того, чтобы как можно чаще упоминать о Крыме, кроме того его сотрудники разрабатывают законодательные акты, общаются с крымчанами и следят за обеспечением их прав.

Читайте также"Несвободные территории": во Freedom House оценили ситуацию в ОРДЛО и оккупированном Крыму

«Мы написали первый вариант проекта текста национальной модели переходного правосудия, а также работаем над снятием так называемых дискриминационных положений в отношении крымчан - это так называемая «формула нерезидентства» (открыть счет в украинском банке могут только те жители Крыма, которые имеют справку внутренне перемещенного лица - УНИАН)», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее глава МВД Арсен Аваков рассказал, что во время переходного периода с началом местных выборов на Донбассе, к совместному патрулированию территории будут допущены представители украинской полиции, миротворческой миссии и территориальных общин.