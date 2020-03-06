В Львове псевдоактивисты требовали увольнения руководителя Галицкой таможни - СМИ

Пикет организовали члены группировки из сферы влияния скандального бизнесмена Игоря Кривецкого, как утверждают СМИ.

Несколько десятков псевдоактивистов пришли в пятницу утром, 6 марта, под здание Галицкой таможни, что на ул. Костюшко во Львове.

Молодые люди требовали увольнения ее нового руководителя Владимира Цабака и его подчиненных. Обвинили чиновника в сохранении «старых схем»: в частности, в наборе на таможню «нужных работников» и за «таксу». Об этом пишет издание Zaxid.net.

Как утверждается в материале, подобные акции под стенами таможни эти активисты устраивают регулярно, их организуют члены группировок из сферы влияния скандального львовского бизнесмена и экс-нардепа от ВО «Свобода» Игоря Кривецкого. Это, в частности, организации «Антикоррупционный мониторинг Львовщины», «Украинский союз участников АТО», ВП «Патриот» и «Шквал».

«Подчеркиваю еще раз, всем. Что тут никто за деньги не стоит. Основное требование акции – отставка, рапорт на увольнение Цабака», – пытался убедить журналистов участник акции Сергей Лейченков.

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Рядом с активистами крутились и лица, которые отказались представиться и не могли объяснить, для чего пришли утром под здание Галицкой таможни.

«Я не знаю, что за акция. Тут подошел какой-то тип, дал нам по 200 рублей. Сказал здесь постоять. Мы и стоим», – пояснили они журналистам. Кто именно им заплатил – эти люди говорить отказались.

Руководитель Галицкой таможни Владимир Цабак эту акцию протеста прокомментировал так: «Я четко знаю, что это псевдоактивисты, которые являются представителями криминалитета и представляют их интересы. Вместе, наверное, вступают в сговор с теми работниками, которые по 20 лет работали на таможне, занимались темными делами. И таким путем хотят вернуться и дискриминировать меня».

Издание напомнило, что 39-летний Владимир Цабак возглавил новую Галицкую таможню в ноябре 2019 года. Реформированная таможня объединила таможенные структуры Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской области. Практически сразу же Цабака начали атаковать активисты, подконтрольные львовскому бизнесмену Игорю Кривецкому, а 10 января в его служебном кабинете и дома у него и у членов его семьи провели обыски сотрудники ГБР и прокуратуры.