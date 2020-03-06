В Одессе отлученный от церкви священник устроил драку в соборе (видео)

Полиция открыла уголовное производство по факту нанесения легких телесных повреждений.

В расположенном в центре Одессы соборе Рождества Христова Православной церкви Украины произошла драка, в которой принял участие отлученный от церкви священник.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, в связи с произошедшей дракой в правоохранительные органы обратились три человека, в частности, двое прихожан.

По факту открыто уголовное производство по ст. 125 (легкие телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины.

Как стало известно УНИАН, драка произошла на этой неделе в кафедральном соборе Рождества Христова ПЦУ, расположенном на улице Пастера, 5. О драке в храме, скандалы вокруг которого длятся примерно год, сообщили в социальных сетях очевидцы случившегося. В частности, в Интернет попала видеозапись, на которой видно, как люди между собой ругаются, громко кричат, затем начинается драка и удары наносит мужчина в церковном облачении. Человек, получивший удары, падает, кто-то пытается разнять дерущихся.

В Одесской епархии ПЦУ подтвердили факт случившегося, заявив, что драку спровоцировал и принял в ней непосредственное участие Виталий Сеник, который ранее был отлучен от церкви. Тем не менее, конфликт продолжается: несмотря на запрет служить, он приходит в храм, и его поддерживает группа людей примерно из 15 человек.

Как пояснили в епархии, чтобы избежать конфликтных ситуаций, была достигнута договоренность: официальные службы проводятся в строго определенное время, а для отлученного священника предусмотрены другие часы.

«Мы пришли на вечернюю службу и увидели, что внутри – Сеник в рясе... Ему не понравилось, что мы пришли, началась перепалка, которую на телефон снимала прихожанка. Это не понравилось супруге Сеника, и она ударила женщину, которая ее оттолкнула», - рассказали в епархии.

Отмечается, что после этого Сеник толкал и бил прихожанку, за которую заступился мужчина. Его священник также ударил в лицо.

«Потерпевшие вызвали полицию и написали соответствующее заявление», - сообщили в епархии.

Как рассказали УНИАН прихожане храма, отлученный от церкви священник заявляет, что представляет «Киевский патриархат», его супруга торгует различной утварью в церковной лавке. Также данная семья контролирует электрощитовую, и две недели назад обесточила епархию, в частности, помещения, в которых проживает епископ и несколько священников.

Как сообщал УНИАН, в Одессе неоднократно происходили конфликты из-за событий в храме Рождества Христова Православной церкви Украины. Например, в марте 2019 года группа лиц несколько суток никого не допускала в указанный собор, закрыв в него дверь. Сообщалось, что конфликт в соборе происходит между настоятелем храма – епископом Павлом и старшим священником протоиереем Виталием Сенником, старший сын которого Роман Сеник – депутат Одесского областного совета («Оппозиционная платформа за жизнь»).

Позже отмечалось, что указанный депутат вместе с братом и отцом-священником избили прихожанина.

В епархии заявили, что Сенику, который ранее был настоятелем указанного храма, запрещено в нем богослужение.