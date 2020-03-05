Журналисты назвали нескольких кандидатов на должность министра образования и науки

Оба кандидата были на собеседовании в Офисе президента.

Народный депутат от партии «Слуга народа» Юлия Гришина и президент Национальной академии педагогических наук Василий Кремень являются вероятными кандидатами на должность министра образования и науки.

Оба были на собеседовании в Офисе президента, сообщили УП. Жизнь информированные источники.

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Отмечается, что Юлия Гришина получила юридическое образование в КНУ имени Шевченко, ныне является председателем подкомитета по вопросам высшего образования в Раде. В 2016 году она подавала свою кандидатуру на должность судьи Кассационного гражданского суда в составе ВС, но не прошла, потому что не набрала минимального допустимого балла на экзамене.

Муж Гришиной работает в ОГП и, по информации СМИ, может быть причастен к взяточничеству.

Другой кандидат – Василий Кремень – возглавляет Нацакадемию педагогических наук с 1997 года. Был министром образования в правительствах Ющенко, Кинаха и Януковича.

В 2018 году аналитики CEDOS поставили под сомнение ступени, которые присваивает Национальная академия педнаук. Поскольку 90% представленных сотрудниками статей не содержали информацию о новизне исследования, 62% статей содержали ссылки исключительно на советских и постсоветских авторов, 81% не анализируют никаких данных и др.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на информацию СМИ, у министра образования и науки Анны Новосад нет желания работать в новом правительстве, она планирует уйти в отставку. Но кандидатур на пост пока нет.