Новосад намерена уйти в отставку, кандидатур на ее место нет – СМИ

Тем временем в сети гуляет информация об отставке Гончарука.

Министр образования и науки Анна Новосад не имеет желания работать в новом правительстве и планирует уйти в отставку.

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Об этом со ссылкой на источник сообщает «Украинская правда». По словам собеседника журналистов, кандидатур на должность министра образования и науки пока нет. Вероятно, что это может быть и исполняющий обязанности.

Напомним, в сети распространяется информация, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке с должности.

Как известно, согласно законодательству, парламент не имеет права год после принятия программы правительства, то есть до сентября 2020 года, отправлять Кабинет министров в отставку. Но парламент может это сделать лишь в том случае, если премьер сам подает в отставку.

Сегодня должно состояться внеочередное заседание Верховной Рады, где будет рассматриваться, помимо прочего, целый ряд кадровых вопросов.