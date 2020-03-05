В Днепре на улице нашли повешенного мужчину

Ни пояснительной записки, ни следов насилия на теле не обнаружено.

Сегодня в Днепре во дворе одного из домов по улице Козака Мамая нашли труп мужчины.

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Предварительно, он повесился на веревке на трубе недалеко от детской площадки, сообщает Информатор.

Как сообщается, тело обнаружил жилец дома утром около 5:20. Он рассказал, что раньше умершего не видел. Мужчина вызвал полицию.

На вид покойному от 30 до 40 лет. Правоохранители обнаружили при нем документы. На место вызвали судебно-медицинских экспертов и следственно-оперативную группу. Предварительно известно, что ни пояснительной записки, ни следов насилия на теле не обнаружено. Подробности случившегося предстоит выяснить следователям.

Ранее УНИАН сообщал, что в Днепре на улице обнаружили 15-летнего подростка, повешенного на шнурке от капюшона.