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В Днепре на улице нашли повешенного мужчину

07:56, 05 марта 2020
Общество
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Полицейские обнаружили документы погибшего / Фото Billy Curtis via flickr.com

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Предварительно, он повесился на веревке на трубе недалеко от детской площадки, сообщает Информатор.

Как сообщается, тело обнаружил жилец дома утром около 5:20. Он рассказал, что раньше умершего не видел. Мужчина вызвал полицию. 

На вид покойному от 30 до 40 лет. Правоохранители обнаружили при нем документы. На место вызвали судебно-медицинских экспертов и следственно-оперативную группу. Предварительно известно, что ни пояснительной записки, ни следов насилия на теле не обнаружено. Подробности случившегося предстоит выяснить следователям.

Ранее УНИАН сообщал, что в Днепре на улице обнаружили 15-летнего подростка, повешенного на шнурке от капюшона.

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