Сегодня генпрокурор отчитывался перед Верховной Радой о своей работе.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявляет, что из прокуратуры уволили прокуроров, которые продавали дела, и это теперь раздражает "решал".

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, отчитываясь на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады в среду вечером.

"Мы убрали из прокуратуры прокуроров, которые сливали, продавали и покупали дела, раздражает "решал" разного рода не только в центре, но и в регионах", - сказал он.

Также Рябошапка выразил удивление, что Офис генпрокурора обвиняют в блокировании расследования дела Екатерины Гандзюк.

"Я не буду оправдываться. Вчера отец Екатерины обратился с открытым письмом к президенту, и он об этом сообщил. А сегодня об этом сказал председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов. Мы гораздо продвинулись в расследовании этого дела", - утверждает генпрокурор.