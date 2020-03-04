Баканов рассказал о ходе дела Гандзюк после экстрадиции в Украину фигуранта Левина

22 февраля суд в Болгарии разрешил экстрадицию подозреваемого Левина в Украину.

После экстрадиции в Украину Алексея Москаленко (Левина), одного из подозреваемых по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, рассмотрение этого дела будет ускорено.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов во время выступления в Верховной Раде.

"Мы задержали господина Левина в Болгарии, и я уверен, когда господин Левин приедет в Украину, мы быстро ускорим рассмотрение дела по убийству Екатерины Гандзюк", - сказал Баканов.

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Как сообщал УНИАН, в январе 2020 года в Бургасе правоохранители задержали Левина, до того находившегося в международном розыске.

Офис генпрокурора обратился к болгарским правоохранителям с просьбой о его экстрадиции. 24 января суд в Бургасе арестовал Левина на 40 суток.

22 февраля суд в Болгарии разрешил экстрадицию Левина в Украину.

Справка УНИАН. Общественная активистка Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серную кислоту, она получила химические ожоги более 30% тела.

6 июня 2019 года исполнителей преступления было осуждено. Организатора исполнения покушения на убийство Гандзюк Сергея Торбина приговорено к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Никита Грабчук получил 6 лет тюрьмы. Обвиняемые в пособничестве Владимир Васянович и Виктор Горбунов осуждены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вячеслав Вишневский получил 4 года заключения.

Также в деле об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Левин (находится в международном розыске), председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и Павловский - бывший помощник народного депутата от "БПП" Николая Паламарчука.

Кроме того, общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рищук.