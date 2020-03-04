Убийство экс-руководителя "Интера": в доме Кожары провели следственный эксперимент

Результаты эксперимента составляют тайну следствия и пока не могут быть разглашены без разрешения следователя или прокурора.

В доме экс-министра иностранных дел Леонида Кожары правоохранители провели следственный эксперимент по факту убийства прежнего руководителя телеканала "Интер", генерального директора холдинга Atlantic Group Сергея Старицкого.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook юридическая компания "Миллер", которая представляет интересы семьи погибшего.

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"На основании постановления следственного судьи от 3 марта следователем следственного отдела Киево-Святошинского отдела полиции дано разрешение на проникновение в жилище Леонида Кожары с целью проведения следственного эксперимента, с участием криминалистов следственного управления, экспертов Киевского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра и специалистов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что защитники Кожары заявили следователю ходатайство о недопущении представителей потерпевших в дом с целью участия в следственном эксперименте, мотивируя это тем, что в постановлении не было указано представителей потерпевших. Следователь ходатайство отклонил.

"Однако, несмотря на решение следователя, один из адвокатов Кожары – Александр Шира, и представитель охраны ГСО, физически препятствовали участию представителей потерпевших. По данному факту поданы заявления о совершении уголовного правонарушения по ч. 1 ст. 397 УК Украины в отношении адвоката и за ч. 2 ст. 397 УК Украины в отношении охранника", - отметили юристы.

Как отмечается, в результате следственный эксперимент состоялся, а его результаты составляют тайну досудебного расследования и в настоящее время не могут быть разглашены без разрешения следователя или прокурора.

Как сообщал УНИАН, по данным полиции, 21 февраля в селе Чайки Киевской области причинил себе смерть 56-летний житель столицы.

На спецлинию «102» позвонила жительница села Чайки и сообщила, что в ее доме совершил самоубийство мужчина, который приехал в гости из Киева. Полицейские в доме обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением головы. На месте происшествия в качестве вещественного доказательства изъяты пистолет, патроны и гильза.

По предварительным данным правоохранителей, киевлянин причинил себе смерть, когда хозяева дома, муж с женой, были в других комнатах в собственных делах.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной отметкой «Самоубийство».

22 февраля Управление коммуникации Национальной полиции Украины сообщило, что по согласованию с прокуратурой уголовное производство переквалифицировано с самоубийства на убийство - ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

2 марта следственный эксперимент не был проведен из-за отсутствия супругов Кожар дома, хотя их было сообщено о проведении эксперимента заблаговременно.