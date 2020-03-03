"Здесь людей пытают и издеваются": узник Кремля прислал Денисовой видео из тюремной больницы в РФ

По его словам, в тюремном медучреждении над людьми издеваются и пытают.

Незаконно осужденный в России гражданин Украины Владимир Якименко жалуется на психологическое давление и неоказание помощи в российской тюремной больнице.

Об этом в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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"Только что получила видео от незаконно осужденного гражданина Украины Владимира Якименко, в котором он сообщает, что действительно находится в областной тюремной больнице... в Саратовской области. Он сообщает о продолжении психологического давления на него, а также о пытках в этом тюремном медучреждении людей", - заявила омбудсмен и опубликовала видеообращение Якименко.

В видео украинец сообщает, что в тюремной больнице находится уже третьи сутки, однако медицинской помощи ему не оказывают - врачи даже не дают таблетки от головной боли.

"Здесь людей пытают и издеваются. Меня заставляют работать, несмотря на боли в ключице. Ко мне не осуществляется физическое насилие так, как на других. Только моральное издевательство", - говорит Якименко.

В связи с систематическим осуществлением психологического давления на украинца Денисова призвала представителей международных правозащитных организаций, зарубежных и украинских дипломатов посетить Якименко.

"В таких условиях он нуждается в поддержке и внимании, а также уверенности, что его не оставили наедине", - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря 2019 года Денисова призвала свою российскую коллегу Татьяну Москалькову посодействовать оказанию медицинской помощи незаконно осужденному в России украинцу Якименко. По данным омбудсмена, украинец страдал от болей в животе и ключице, имел проблемы с зубами, а сотрудники колонии применяли к Якименко физическое насилие.

26 февраля 2020 года Денисова заявила, что администрация российской тюрьмы грозит Якименко изнасилованием в тюремной больнице, куда его должны перевести.

По словам омбудсмена, перевод в тюремную больницу и угрозы связаны с неоднократными обращениями Якименко к ней и представителей дипломатических учреждений Украины, после которых осуществляются проверки этого пенитенциарного учреждения.