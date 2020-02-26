Российские тюремщики угрожают украинцу Якименко изнасилованием – Денисова

Российский омбудсмен почти три месяца не реагирует на требования провести медицинское обследование и предоставить Якименко необходимое лечение.

Администрация российской тюрьмы угрожает незаконно осужденному гражданину Украины Владимиру Якименко изнасилованием.

Об этом говорится в сообщении на странице уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой в Facebook.

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«Администрация российской тюрьмы грозит незаконно осужденному Владимиру Якименко изнасилованием. Гражданина Украины, которого незаконно удерживают в "ФКУ ИК 4 УФСИН России по Саратовской области", планируют перевести в тюремную больницу "ФК ЛПУ ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области" якобы для лечения. Вместе с тем, администрация исправительной колонии грозит Владимиру, что в этой больнице его изнасилуют», - пишет омбудсмен.

Денисова отмечает, что перевод в тюремную больницу и угрозы о причинении вреда Якименко связаны с его неоднократными обращениями к ней и представителям дипломатических учреждений Украины, после которых осуществляются проверки этой пенитенциарного учреждения.

«Кроме того, несмотря на все мои требования провести медицинское обследование и предоставить необходимое лечение Владимиру, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова почти три месяца не реагирует. Он до сих пор не осмотрен врачами», - отметила она.

Денисова снова обращается к Москальковой с призывом немедленно принять меры, чтобы не допустить причинения вреда физическому и психическому здоровью Якименко, а также содействовать в обеспечении безопасности и предоставлении ему надлежащей медицинской помощи.

«Прошу представителей международных правозащитных организаций и дипломатический корпус защитить основополагающие права и свободы Владимира Якименко, в частности, право на жизнь и личную неприкосновенность, гарантированные международными конвенциями», - отметила омбудсмен.

Уроженец Херсона Владимир Якименко - волонтер и активист “Автомайдана". Российские силовики задержали его 11 июня 2017 года, когда он пересекал админграницу с оккупированным Крымом. Мужчину обвинили в транспортировке наркотиков. Подконтрольный Кремлю суд в Крыму дал ему пятнадцать с половиной лет колонии.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря Денисова призвала Москалькову посодействовать оказанию медицинской помощи незаконно осужденному в россии украинцу Якименко. По данным омбудсмена, украинец страдал от болей в животе и ключице, имел проблемы с зубами, а сотрудники колонии применяли к Якименко физическое насилие.

6 декабря Денисова выразила обеспокоенность тем, что на Якименко оказывается психологическое давление.