Cтудентке, которая в Харькове выпала из карусели, сделали три операции

Львовской студентке Ольге ЖАГАЛЮК, которая 8 апреля выпала во время катания на карусели в Харькове в парке отдыха им. Горького, врачи сделали три операции.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в Центр связей с общественностью и прессой Харьковского национального университета имени Василия Каразина, куда по приглашению студентов физического факультета на празднование «Дня физика» 18-летняя Ольга ЖАГАЛЮК прибыла вместе с группой студентов Львовского национального университета имени Ивана Франко.

По данным пресс-центра, Ольга выпала из кабины карусели «Matrix» из-за слабого крепления. Она была сильно травмирована и сразу доставлена в городскую клиническую больницу, где ей сделали три операции. Состояние студентки стабильно тяжелое. Студенты Харьковского национального университета активно участвовали в спасении жизни Ольги: сдали и сдают большое количество крови, собирают деньги на дорогие лекарства и т. п.

В пресс-центре официально заявляют, что студенты и потерпевшая «не употребляли алкоголя», о чем поспешили написать некоторые издания. Это подтверждает «официальный вывод врачей городской клинической больницы безотлагательной хирургии, которые не обнаружили в крови потерпевшей алкоголя».

Пресс-центр обратился к СМИ с просьбой не распространять непроверенные данные относительно этого трагического случая.

Как сообщал УНИАН, после падения с карусели О.ЖАГАЛЮК во вторник, 8 апреля, в 22.18 в тяжелом состоянии была доставлена автомобилем «скорой помощи» в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной помощи. В среду, по словам главного врача больницы Богдана ФЕДАКА, состояние девушки было «очень тяжелым», и врачи боролись за ее жизнь.