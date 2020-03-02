В Полтавской области обнаружили памятник Ленину с двумя отверстиями (фото)
На Полтавщине в селе Веселый Подол до сих пор стоит памятник Владимиру Ленину.
Об этом сообщает LB.ua.
По имеющейся информации, эта скульптура была памятником монументального искусства. Сейчас его постамент постепенно разрушается, а на самом Ленине видно две дыры.
Местные жители на вопрос о декоммунизации памятника отвечали по-разному. Часть соглашалась, что памятник нужно демонтировать, а часть - хотела бы его продать.
Читайте такжеВыкорчевывают постамент: в Запорожье решили окончательно избавиться от памятника Ленину (видео)
Руководитель проекта "Декомунизация. Украина" Вадим Поздняков в комментарии изданию рассказал, что ему еще в январе пообещали демонтировать памятник.
"Но я понимаю, что без давления на местную власть, это может никогда не произойти", - рассказал он.
Как сообщал УНИАН, ранее в Черниговской области памятник Ленину продали на аукционе.