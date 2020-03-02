В Полтавской области обнаружили памятник Ленину с двумя отверстиями (фото)

Памятник до сих пор не демонтирован.

На Полтавщине в селе Веселый Подол до сих пор стоит памятник Владимиру Ленину.

Об этом сообщает LB.ua.

По имеющейся информации, эта скульптура была памятником монументального искусства. Сейчас его постамент постепенно разрушается, а на самом Ленине видно две дыры.

Местные жители на вопрос о декоммунизации памятника отвечали по-разному. Часть соглашалась, что памятник нужно демонтировать, а часть - хотела бы его продать.

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Руководитель проекта "Декомунизация. Украина" Вадим Поздняков в комментарии изданию рассказал, что ему еще в январе пообещали демонтировать памятник.

"Но я понимаю, что без давления на местную власть, это может никогда не произойти", - рассказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее в Черниговской области памятник Ленину продали на аукционе.