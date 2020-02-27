В Черниговской области с аукциона продали памятник Ленину

Полученные от продажи средства планируют использовать на благоустройство территории, где ранее стоял памятник.

В городе Сновск Черниговской области с аукциона за 375 тыс. грн продали памятник В.И. Ленину.

Об этом сообщили в Сновском городском совете.

Согласно информации, вчера со второй попытки на аукционе через систему Prozorro был продан памятник Ленину, состоявший на балансе Сновского городского совета. Он был демонтирован в 2016 году и хранится на территории ЗАО «Коммунальщик».

«Аукцион, который был запланирован в электронной торговой системе в октябре 2019 года, не состоялся из-за отсутствия поданных заявлений. Тогда было принято решение о снятии с продажи на аукционе памятника, чтобы избежать уменьшения суммы продажи на 50%, что является условием при проведении малой приватизации», - отметили в горсовете.

Второй раз памятник выставили на продажу через систему Prozorro в начале февраля 2020 года со стартовой ценой 326 тыс. грн.

На этот раз купить памятник изъявили желание два участника – ООО «ТРЕЙД ИНВЕСТ СТАЛЬ» и ООО «РАЗВИТИЕ-СВ».

По результатам аукциона, победителем стало ООО «РАЗВИТИЕ-СВ» (г. Запорожье), объявив свою цену в 375 тыс. грн, обогнав конкурента, который предложил 373,5 тыс. грн.

Сейчас идет процедура проверки документов победителя.

В Сновском городском совете сообщили, что полученные от продажи памятника средства используют на благоустройство территории перед домом культуры. Именно там раньше стоял памятник.

«По этому вопросу будут проведены общественные обсуждения. Ранее жителями города было поддержано предложение сделать на этом месте фонтан», - рассказали в горсовете.