Суд избрал меры пресечения задержанным во время штурма Жмеринского горсовета
Винницкий городской суд избрал меры 22 лицам, задержанным за совершение хулиганских действий в Жмеринском городском совете.
Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Винницкой области.
Читайте такжеВыбитые окна, кровь и крики: в Жмеринке члены "Нацдружин" штурмовали горсовет, 11 задержанных (видео)
«60 суток содержания под стражей без права внесения залога на время досудебного расследования суд назначил 13 задержанным, трем - содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 168 тысяч гривен, шести - круглосуточный домашний арест», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 27 февраля в г. Жмеринка Винницкой области полицейские задержали 19 человек, совершивших противоправные действия в Жмеринской городском совете, среди них двое лидеров общественных объединений «Эдельвейс» и «Национальные дружины».
Во время прекращения противоправных действий травмы различной степени тяжести получили десять полицейских, четверо из них госпитализированы.
Задержанным объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.