Суд избрал меры пресечения задержанным во время штурма Жмеринского горсовета

13 задержанных суд арестовал без права внесения залога, трое арестованы с возможностью внесения залога в размере 168 тыс. грн, а шестеро помещены под круглосуточный домашний арест.

Винницкий городской суд избрал меры 22 лицам, задержанным за совершение хулиганских действий в Жмеринском городском совете.

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Винницкой области.

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«60 суток содержания под стражей без права внесения залога на время досудебного расследования суд назначил 13 задержанным, трем - содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 168 тысяч гривен, шести - круглосуточный домашний арест», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля в г. Жмеринка Винницкой области полицейские задержали 19 человек, совершивших противоправные действия в Жмеринской городском совете, среди них двое лидеров общественных объединений «Эдельвейс» и «Национальные дружины».

Во время прекращения противоправных действий травмы различной степени тяжести получили десять полицейских, четверо из них госпитализированы.

Задержанным объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.