Штурм горсовета Жмеринки: возросло количество задержанных, открыто два уголовных производства

В результате столкновений пострадали восемь правоохранителей.

Молодые люди, которые применили силу к полицейским и депутатам Жмеринского городского совета, будут нести уголовную ответственность.

Об этом заявил председатель Национальной полиции Игорь Клименко, комментируя сегодняшние события в помещении Жмеринского городского совета, сообщили в Управлении коммуникации Нацполиции.

Он отметил, что наиболее активных участников доставили в отдел полиции. «В настоящее время 19 человек задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, в том числе - лидеров общественных объединений «Эдельвейс» и «Национальные дружины», - сообщил он.

Клименко добавил, что «в результате противоправных действий восемь полицейских с телесными повреждениями обратились за медицинской помощью, трое из них - госпитализированы».

«Молодые люди, которые применили силу к депутатам Жмеринского городского совета и в полицейским при исполнении служебных обязанностей, будут нести уголовную ответственность», - заявил он.

При этом отметил любые методы полиция будет реагировать, как это предусмотрено законом.

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По факту событий уголовные производства расследуются по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Правонарушителям грозит максимальное наказание - до семи лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля в городе Жмеринка Винницкой области более 20 неизвестных лиц в масках ворвались в помещение горсовета и пытались помешать проведению очередной сессии. В зал, где проходила сессия, их не допустили полицейские. «Злоумышленники бросали камни и дымовые шашки, повредили входную дверь и мебель в помещении, разбили окна», - говорилось в сообщении полиции.