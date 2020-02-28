Послы G7 встретились с экспертами по поводу законопроекта о дезинформации в Украине

Дипломаты обсудили с экспертами вызовы и возможные подходы к борьбе с проблемой дезинформации при условии сохранения свободы слова.

Послы стран «Большой семерки» (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) встретились с экспертами по поводу законопроекта о противодействии дезинформации в Украине.

Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте председательства США в «Группе поддержки» послов G7 в Украине.

"Послы стран G7 выслушали мнения и обеспокоенность экспертов относительно проекта закона о дезинформации и обсудили с ними вызовы и возможные подходы к борьбе с серьезной проблемой дезинформации при сохранении свободы слова", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в начале февраля представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что законопроект о противодействии дезинформации является проблематичным.

17 января Министерство культуры, молодежи и спорта опубликовало основные положения законопроекта о противодействии дезинформации.

Предлагается ввести в Украине институт уполномоченного по вопросам информации, который будет осуществлять мониторинг информационного пространства, реагировать на заявления о дезинформации, обращаться в суды и правоохранительные органы, если будет выявлять признаки дезинформации.

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Так, распространение дезинформации при отсутствии добровольного опровержения, начиная с третьего факта нарушения в течение одного года, будет караться наложением штрафа в размере 1 тыс. минимальных зарплат (с 1 января МЗП составляет 4 тыс. 700 грн, соответственно – 4,7 млн грн) за каждый случай нарушения.

Распространение дезинформации при отсутствии добровольного опровержения влечет наложение штрафа в размере 2 тыс. МЗП.

Меньшие штрафы - в размере 5 МЗП или 20 МЗП предлагается накладывать, например, за неразмещение или несвоевременное размещение ответа относительно дезинформации по заявлению уполномоченного или непредоставление в установленный этим законом срок ответа на заявление или запрос уполномоченного.

Штрафы будут применяться исключительно судом в случае удовлетворения заявления уполномоченного по вопросам информации.

Предполагается, что к уголовной ответственности будут привлекать за систематическое умышленное массовое распространение заведомо недостоверных сообщений о фактах, событиях или явлениях, которые представляет угрозу национальной безопасности, общественной безопасности, территориальной целостности, суверенитету, обороноспособности Украины, права украинского народа на самоопределение, жизни и здоровья граждан, состоянию окружающей среды. И в этом случае предусматривается наказание в виде штрафа от 5 тыс. до 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (85 тыс. -170 тыс. грн) или исправительными работами на срок от 1 до 2 лет.

Уголовная ответственность предусмотрена за распространение дезинформации с использованием компьютерных программ, предназначенных для автоматического массового распространения информации (ботов), или специально организованной системы (группы) учетных записей, или пользователей информационных услуг, или средств умышленного фальсификации. Это влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет. За финансирование массовой дезинформации - лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Повторная массовая дезинформация либо организованная дезинформация, которая привела к тяжелым последствиям, нанесла материальный ущерб в крупном размере, влечет за собой заключение на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.