В ОБСЕ обеспокоены положениями законопроекта о противодействии дезинформации

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ заявил о готовности предоставить правовой анализ, чтобы обеспечить отсутствие негативного влияния на свободу медиа.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность положениями нового украинского законопроекта о противодействии дезинформации.

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Об этом говорится в его заявлении, обнародованном на сайте ОБСЕ.

«Я понимаю необходимость борьбы с дезинформацией, особенно в контексте нынешнего конфликта в Украине и вокруг нее. Но это не надо делать за счет свободы СМИ и посредством вмешательства государства в медиа-контент и организацию журналистской деятельности в стране», - заявил Дезир.

Также он добавил, что нынешнее законодательство уже обеспечивает механизмы, чтобы противодействовать общественно опасной информации.

«Борьба с дезинформацией является законной целью. Но право всех на свободу выражения мнения, что закреплено в Конституции Украины и в ее обязательствах ОБСЕ и международных обязательствах, должно полностью соблюдаться», - подчеркнул Дезир.

Также представитель ОБСЕ по свободе СМИ

отметил, что самостоятельное регулирование, поддержка профессиональных стандартов журналистики и инициативы по проверке соответствия фактов, независимость СМИ, разнообразие источников для развенчания фальшивой информации и развитие медиа-грамотности - это ключевые компоненты в борьбе с информационной манипуляцией и для первоочередного обеспечения доступа к достоверной информации.

Дезир также заявил, что готов участвовать в обсуждениях с властями законопроекта и предоставить правовой анализ законопроекта, чтобы обеспечить отсутствие негативного влияния на свободу медиа, а также обеспечить соответствие с международными стандартами.

Как сообщал УНИАН, 17 января Министерство культуры, молодежи и спорта опубликовало основные положения законопроекта о противодействии дезинформации. Обсуждение документа продлится месяц, после чего состоится рассмотрение правительством и Верховной Радой.

Законопроектом предлагается ввести в Украине институт уполномоченного по вопросам информации, который будет осуществлять мониторинг информационного пространства, реагировать на заявления о дезинформации, обращаться в суды и правоохранительные органы, если обнаружит признаки дезинформации.

Так, за распространение дезинформации, при условии добровольного опровержения, начиная с третьего факта нарушения в течение одного года, предусмотрено наложение штрафа в размере 1 тыс. минимальных зарплат (с 1 января МЗП составляет 4700 грн, соответственно – 4,7 млн грн) за каждый случай нарушения.

Распространение дезинформации при отсутствии добровольного опровержения влечет наложение штрафа в размере 2 тыс. МЗП.

Меньшие штрафы - в размере 5 МЗП или 20 МЗП предлагается применять, например, за неразмещение или несвоевременное размещение ответа относительно дезинформации по заявлению уполномоченного или непредоставление в установленный этим законом срок ответа на заявление или запрос уполномоченного.

Штрафы будут применяться исключительно судом при удовлетворении заявления уполномоченного по вопросам информации.

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Предполагается, что к уголовной ответственности будут привлекать за систематическое умышленное массовое распространение заведомо недостоверных сообщений о фактах, событиях или явлениях, что представляет угрозу национальной безопасности, общественной безопасности, территориальной целостности, суверенитету, обороноспособности Украины, праву украинского народа на самоопределение, жизни и здоровья граждан, состояния окружающей среды. И в этом случае предусматривают наказание в виде штрафа от 5 тыс. до 10 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (85 тыс. - 170 тыс. грн) или исправительными работами на срок от 1 до 2 лет.

Уголовная ответственность предусмотрена за распространение дезинформации с использованием компьютерных программ, предназначенных для автоматического массового распространения информации (ботов), или специально организованной системы (группы) учетных записей или пользователей информационных услуг или средств умышленного фальсификации. Это влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет. За финансирование массовой дезинформации - лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Повторная массовая дезинформация или организованная дезинформация, повлекшая тяжкие последствия или нанесшая материальный ущерб в крупном размере, влечет за собой заключение на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.