В Нацсовете заявили, что телеканал для Донбасса не начнет работу 1 марта

Лицензию ему пока не выдавали.

Новый телеканал для оккупированных территорий не сможет начать вещание с 1 марта, как это было анонсировано ранее.

Об этом рассказал член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский в комментарии "Детектор медіа".

По словам Костинского, в Нацсовете пока не знают, каким будет новый телеканал.

"Осенью у нас была коммуникация, Министерство культуры, молодежи и спорта собирается создать такой телеканал - пока мы ждем. Для того, чтобы этот телеканал начал вещать, он должен получить лицензию Национального совета и разрешения на временное вещание. Пока UATV за получением разрешительных документов не обращался. Даже если фактически он начнет работать, все равно мы будем нуждаться в нескольких неделях на обработку документов и на то, чтобы выдать эти разрешения. Без этих документов он фактически вещать не сможет ", - пояснил он.

Сейчас, отметил член Нацсовета, вдоль линии разграничения в Донбассе устанавливаются мощные цифровые передатчики. На них, в частности, и будет вещать новый канал для временно оккупированных территорий.

Он пояснил, что на территорию ОРДЛО и Крыма сигнал пойдет с Волновахи, Горняка, Бахмутовка, Чаплинки, Чонгара и Камышевахи. Для нужд подконтрольных территорий и жителей линии разграничения телеканал будет вещать из Краматорска, Старобельска и Широкого. В то же время есть небольшая проблема с вещанием на территорию Крыма.

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"Американские передатчики сегодня обеспечивают вещание украинских телеканалов прежде всего для юга Херсонской области и части северных районов Крыма. Для того, чтобы новый телеканал качественно зашел в крымское информационное пространство, Концерн РРТ должен приобрести еще два цифровых передатчика. Они должны быть установлены, по нашему плану, в Чаплинке и Чонгаре. Чем раньше КРРТ это сделает, тем раньше новый украинский телеканал увидят в Крыму ", - сказал Костинский.

Ранее министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что уже в феврале на базе UATV будет создан телеканал, вещающий на временно оккупированных территориях. По словам Бородянского, этот канал будет транслироваться только на временно оккупированных территориях и будет использовать как русский, так и украинский языки.