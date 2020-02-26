Мужчина, который поджег себя возле Офиса президента, объяснил свой поступок

По его словам, у него якобы сельский совет украла землю.

Житель села Новоселовка, который сегодня поджег себя перед Офисом президента, говорит, что пытался привлечь к себе внимание и сделал это из-за "безвластия и коррупции".

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Об этом он рассказал в комментарии ТСН. Александр жалуется, что его не слышит власть, а сельский совет с Госгеокадастром якобы отобрали у него земельный участок.

"Нам не дали паи, они украли все документы. И не дали распаивать, сделали из нас людей запаса. И они на этом наживаются. Я уже сюда не первый раз приезжаю, все бесполезно. Кабинетное крысятничество не дает решать наши вопросы. Нет закона. У них закон – это деньги. Я неоднократно обращался. Я не вижу выхода, поэтому я так и поступил", – рассказал он.

Мужчина добавил, что чувствует себя после инцидента плохо. Признался, что облил себя бензином и сам же поджег. "Я никому не причинил вреда. Я не стал совершать греха. И беззаконие, которое делает наша власть. Я просто хочу, чтобы меня услышали и все", – отметил он.

Как сообщал УНИАН, возле Офиса президента 26 февраля во время митинга мужчина облился бензином и поджег себя. В итоге его потушили, он получил ожоги лица и других частей тела.