На Закарпатье обнаружили женщину с высокой температурой, возвращавшуюся из Италии

Ее и всех пассажиров микроавтобуса изолировали и отправили в больницу.

На Закарпатье в пункте пропуска «Тиса», на украинско-венгерской границе, вчера в микроавтобусе, который возвращался из Италии, выявили женщину с повышенной температурой.

Об этом сообщила пресс-секретарь Чопского пограничного отряда Елена Трачук.

По ее словам, женщину с повышенной температурой выявили в микроавтобусе, который возвращался из Италии, с помощью инфракрасного термометра 25 февраля около 19.00.

«В соответствии с утвержденным алгоритмом действий, автобус с больной женщиной и все контактные с ней лица были сразу направлены на безопасное расстояние до прибытия медиков», - уточнила пресс-секретарь отряда.

Впоследствии, по данным пограничников, все пассажиры были направлены в медучреждения на обследование.

В пограничном отряде не располагают информацией о том, сколько пассажиров находились в микроавтобусе.

Как сообщили корреспонденту УНИАН собственные источники, вместе с женщиной в микроавтобусе находились 23 пассажира, их всех тоже изолировали и отправили на обследование.

Как сообщал УНИАН, с 08:00 25 февраля в Закарпатской области в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Тиса» ввели обязательный температурный скрининг граждан, въезжающих в Украину из ЕС с целью предотвращения распространения коронавируса из Италии.

24 февраля стало известно о госпитализации в Закарпатскую областную инфекционную больницу местного жителя, который контактировал с китайцем в Венгрии и имеет признаки заболевания.

Впоследствии в Закарпатской ОГА сообщили, что у мужчины диагностирован бронхит, его вместе с женой обследуют в областной инфекционной больнице.