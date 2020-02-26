На Закарпатье обнаружили женщину с высокой температурой, возвращавшуюся из Италии
На Закарпатье в пункте пропуска «Тиса», на украинско-венгерской границе, вчера в микроавтобусе, который возвращался из Италии, выявили женщину с повышенной температурой.
Об этом сообщила пресс-секретарь Чопского пограничного отряда Елена Трачук.
По ее словам, женщину с повышенной температурой выявили в микроавтобусе, который возвращался из Италии, с помощью инфракрасного термометра 25 февраля около 19.00.
«В соответствии с утвержденным алгоритмом действий, автобус с больной женщиной и все контактные с ней лица были сразу направлены на безопасное расстояние до прибытия медиков», - уточнила пресс-секретарь отряда.
Впоследствии, по данным пограничников, все пассажиры были направлены в медучреждения на обследование.
В пограничном отряде не располагают информацией о том, сколько пассажиров находились в микроавтобусе.
Как сообщили корреспонденту УНИАН собственные источники, вместе с женщиной в микроавтобусе находились 23 пассажира, их всех тоже изолировали и отправили на обследование.
Как сообщал УНИАН, с 08:00 25 февраля в Закарпатской области в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Тиса» ввели обязательный температурный скрининг граждан, въезжающих в Украину из ЕС с целью предотвращения распространения коронавируса из Италии.
24 февраля стало известно о госпитализации в Закарпатскую областную инфекционную больницу местного жителя, который контактировал с китайцем в Венгрии и имеет признаки заболевания.
Впоследствии в Закарпатской ОГА сообщили, что у мужчины диагностирован бронхит, его вместе с женой обследуют в областной инфекционной больнице.