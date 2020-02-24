В Чехии открыли фотовыставку о матерях погибших украинских военных

Выставка, посвященная матерям погибших на Донбассе украинских военных.

В Праге на Староместской площади открыли фотовыставку “Мы. Мамы. Сильные”, посвященную матерям погибших на Донбассе украинских военных.

Об этом информирует пресс-служба посольства Украины в Чехии.

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“Присутствующие на открытии мамы погибших военных Елена Максименко и Лилия Ильницкая отметили, что их сыновья, как и тысячи других, отдавших свою жизнь защищая свою землю в войне, которую развязала Россия против Украины. Они поблагодарили за поддержку, оказываемую нашей стране в донесении правды о российской агрессии”, – сказано в сообщении.

Выставку в Прагу привезла военная волонтер Юлия Толмачева.

В следующий раз выставку можно увидеть в кинотеатре Atlas в среду, 26 февраля, с 20:00.