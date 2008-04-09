Продан: решение ВСУ по Днепроэнерго - позитивное для государства

Министерство топлива и энергетики Украины позитивно оценивает решение Верховного Суда Украины по “Днепроэнерго”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил журналистам министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН.

“Это позитивное решение для государства", - сказал министр.

Он также сообщил, что после получения официального решения Минтопэнерго будет решать вопрос назначения нового менеджмента в "Днепроэнерго".

Ю.ПРОДАН подчеркнул, что решением ВСУ фактически отменено прошлогоднее распоряжение правительства, которым НАК "ЭКУ" разрешалось голосовать за проведение допэмиссии "Днепроэнерго" на собрании акционеров (распоряжение КМУ от 13 июня 2007 года №407-р).

“Это распоряжение фактически отменено решением суда”, - подчеркнул Ю.ПРОДАН, добавив, что решение ВСУ никак не отразится на планах по приватизации генерирующей компании.

Как сообщал УНИАН, акционеры «Днепроэнерго» на собрании 27 августа 2007 года решили увеличить уставный фонд на 52,07% - до 149 млн. 185,8 тыс. грн. в связи с присоединением к обществу ООО «Инвестиционное общество» (входит в ДТЭК). Увеличение УФ должно было проводиться путем дополнительного выпуска 2 млн. 43 тыс. 434 простых именных акций номиналом 25 грн.

В результате этой допэмиссии ООО «Донбасская топливно-энергетическая компания» (ДТЭК) должна была консолидировать 44,279% акций ОАО «Днепроэнерго». Однако до настоящего времени соответствующие изменения не внесены в реестр акционеров “Днепроэнерго”.

Кабинет министров своим распоряжением (от 13 июня 2007 года № 407-р) разрешил НАК «Энергетическая компания Украины» на общем собрании акционеров ОАО «Днепроэнерго» голосовать за увеличение уставного фонда компании.

В 2007 г. решение собрания акционеров об увеличении УФ обжаловала ООО «Инвестиционная компания «Бизнес-Инвест (миноритарный акционер генкомпании), который посчитал, что его интересы были нарушены. Представители нынешнего правительства во время прошлогодней предвыборной кампании также неоднократно заявляли, что при проведении допэмиссии на “Днепроэнерго” были нарушены интересы государства и решения собрания акционеров необходимо пересмотреть.

21 декабря 2007 года Запорожский апелляционный хозяйственный суд признал недействительными все решения собрания акционеров ОАО «Днепроэнерго» от 27 августа 2007 года, в том числе и об увеличении уставного фонда.

Противоположная сторона обжаловала данное решение суда. И 25 января 2008 г. ВХСУ своим постановлением отменил решение Запорожского апелляционного хозсуда, которым признавалось незаконным увеличение УФ «Днепроэнерго».

В конце января 2008 г. ООО ИК «Бизнес-Инвест» обжаловала в Верховном суде Украины постановление ВХСУ от 25 января т.г., подтверждающее законность увеличения УФ «Днепроэнерго».

Верховный суд Украины первоначально назначил рассмотрение кассации “Бизнес-Инвеста” на 19 февраля т.г., однако заседание уже несколько раз переносилось.

4 марта коллегия судей Хозяйственной палаты ВСУ приняла решение перенести рассмотрение кассации ООО “Бизнес-Инвест” на 8 апреля.

8 апреля Хозяйственная палата Верховного суда Украины удовлетворила кассацию ООО «Бизнес-Инвест» на решение Высшего хозяйственного суда Украины и признала незаконными все решения общего собрания акционеров ОАО «Днепроэнерго» от 27 августа 2007 года.

ВСУ в своем официальном заявлении указал, что при принятии решения по «Днепроэнерго» руководствовался нормами законодательства о невозможности проведения общих собраний акционеров обществ, находящихся в процедуре санации.

«Принятым Верховным Судом Украины решением фактически признана незаконной дополнительная эмиссия акций ОАО "Днепроэнерго", чем были нарушены интересы государства. Это дает возможность возобновить государственную долю акций ОАО "Днепроэнерго", которая на момент проведения общего собрания общества составляла 76,04%», – отмечается в заявлении ВСУ.

Справка УНИАН. ОАО "Днепроэнерго" - ведущая энергогенерирующая компания в Украине. Основной вид деятельности - производство электрической и тепловой энергии. Компания зарегистрирована 14 июля 1995 г.

В состав "Днепроэнерго" входят Запорожская, Криворожская, Приднепровская ТЭС суммарной установленной мощностью 8185 МВт (29,2% установленной мощности всех ТЭС Украины). Компания эксплуатирует 25 энергоблоков мощностью от 150 МВт до 800 МВт.

До увеличения уставный фонд «Днепроэнерго» составлял 98 млн. 99,95 тыс. грн. Государству в лице НАК «Энергетическая компания Украины» принадлежало 76,04% акций компании. После допэмиссии госпакет мог составить не менее 50%+1 акция.