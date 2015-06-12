На выходных воздух в Украине раскалится до 35 градусов
В субботу и воскресенье, 13-14 июня, жара в Украине усилится, температура воздуха в течение дня составит 29-33 градуса тепла, местами до 35 тепла.
Грозовые дожди местами пройдут в западных областях, на остальной территории антициклон обусловит сухую малооблачную погоду. Об этом сообщает «Оpogode».
В западной части ожидаются локальные дожди с грозами. Температура воздуха ночью 13-19 градусов тепла, днем 28-33, местами на Закарпатье до 35 градусов тепла. В воскресенье жара ослабнет до 24-29 градусов тепла.
В северных областях будет преобладать сухая малооблачная погода. Температура воздуха ночью 12-19 тепла, днем 28-33 градуса тепла.
В центральной части дожди маловероятны. Температура воздуха ночью 14-20 градусов тепла, днем 28-33 градуса тепла.
Читайте такжеВ Украине ожидается дождливое лето – синоптик
В восточных областях будет сухо и жарко. Температура воздуха ночью 15-20 тепла, днем 29-34 градуса тепла.
В южной части будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью 15-22 тепла, днем 28-34, местами 35 градусов тепла.
В Киеве осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 16-18 градусов тепла, днем 30-33 градуса тепла.
Ветер в Украине ожидается южный и юго-восточный, 3-8 м / с.