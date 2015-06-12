На выходных воздух в Украине раскалится до 35 градусов

Грозовые дожди местами пройдут в западных областях, на остальной территории антициклон обусловит сухую малооблачную погоду. Об этом сообщает «Оpogode».

В западной части ожидаются локальные дожди с грозами. Температура воздуха ночью 13-19 градусов тепла, днем ​​28-33, местами на Закарпатье до 35 градусов тепла. В воскресенье жара ослабнет до 24-29 градусов тепла.

В северных областях будет преобладать сухая малооблачная погода. Температура воздуха ночью 12-19 тепла, днем ​​28-33 градуса тепла.

В центральной части дожди маловероятны. Температура воздуха ночью 14-20 градусов тепла, днем ​​28-33 градуса тепла.

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В восточных областях будет сухо и жарко. Температура воздуха ночью 15-20 тепла, днем ​​29-34 градуса тепла.

В южной части будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью 15-22 тепла, днем ​​28-34, местами 35 градусов тепла.

В Киеве осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 16-18 градусов тепла, днем ​​30-33 градуса тепла.

Ветер в Украине ожидается южный и юго-восточный, 3-8 м / с.