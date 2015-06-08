Завтра в Украину придут грозы и еще более сильная жара
Во вторник, 9 июня, на севере, западе и в центре Украины ожидаются локальные грозовые дожди, на востоке и юге антициклон обусловит сухую малооблачную погоду.
Жара удержится во всех областях Украины, температура воздуха в течение дня составит 27-32 градуса тепла, лишь на крайнем севере ожидается ослабление жары до 24-29 градусов. Об этом сообщает «Оpogode».
В западной части локальные небольшие дожди возможны лишь во второй половине дня. Температура воздуха ночью 11-16 градусов тепла, днем 24-30 градусов тепла.
В северных областях ночью будет преобладать сухая малооблачная погода, днем местами пройдут локальные дожди с грозами. Температура воздуха ночью 13-18 тепла, днем 25-30, на крайнем севере 23-27 градусов тепла.
В центральной части преимущественно сухо, лишь во второй половине дня местами небольшие дожди и грозы. Температура воздуха ночью 14-19 градусов тепла, днем 27-32 градуса тепла.
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В восточных областях ожидается солнечная жаркая погода. Температура воздуха ночью 13-18 тепла, днем 26-31 градус тепла.
В южной части удержится жара, осадков не ожидается, лишь в Крыму днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью 14-20 тепла, днем 27-32, на побережье морей 23-28 градусов тепла.
В Киеве ночью и утром осадков не ожидается, днем местами пройдут локальные грозовые дожди. Температура воздуха ночью 16-18 градусов тепла, днем 28-30 градусов тепла.
Ветер в Украине ожидается северо-восточный, 5-12 м/с.