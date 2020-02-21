"День необычных вещей и стыда": Аваков прокомментировал события в Новых Санжарах (видео)

Арсен Аваков удивлен поведением людей и не понимает, что породило такую жестокость и безнравственность.

Ситуация в Новых Санжарах у министра внутренних дел Арсена Авакова вызвала ошеломление.

Об этом заявил глава МВД во время прямого включения в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1", передает ТСН.

Он удивлен поведением людей и не понимает, что породило такую жестокость и безнравственность. Также в течение дня, который он провел в Полтавской области, заметил некоторые "уши бизнесового и политического характера".

"Всегда должно быть то, что нет нас покидать - совесть и человечность. И то, что я сегодня увидел, меня просто ошеломило. Последний раз я такое видел в Славянске на следующий день после его увольнения, когда тоже говорил с людьми. Я не знаю, что породило в людях такую неоправданную взбешенность", - сказал Арсен Аваков.

Министр отметил, что сегодняшние события следует обдумать всем украинцам, а не только власти. Кроме того, из этих событий общество обязано извлечь уроки.

"Этот вопрос так просто оставлять нельзя, потому что у нас что-то не так с осознанием того, что происходит", - прокомментировал Аваков.

Читайте такжеВ Новых Санжарах полиция задержала 24 протестующих, им грозит до 8 лет лишения свободы (фото)

По его словам, в отношении людей, которых сегодня задержали за то, что они бросали камни, серьезно травмировали ими полицейского и разбили автобус, сейчас решается вопрос о мере пресечения.

Аваков также поблагодарил спасателей, правоохранителей, власть за работу и подчеркнул, что сегодня был "день необычных вещей и стыда".

Кроме того, ведущая Наталья Мосейчук спросила у министра, не увидел ли он в Новых Санжарах "каких либо политических ушей". И Аваков ответил, что он действительно заметил их.

"Вы знаете, здесь рядом глава администрации, и мы часами беседовали с людьми, а вечером приехали премьер с министром здоровья и тоже общались. И, вы знаете, здесь удивительное сочетание интересов. И еще скажу очень откровенно, я думаю, утром многие из людей посмотрят на факты с другой стороны, оценят ту информацию, которую мы дали, а некоторые, извините за грубость, "проспятся". Некоторые уши, на которые вы деликатно намекнули, мы тоже тут заметили. Мы не оставим, я думаю, это без внимания", - высказался Аваков.

Министр МВД также добавил, "эти уши и бизнесового и политического характера".

Как сообщал УНИАН, в Новых Санжарах местные жители с утра протестуют против прибытия в медицинский центр МВД, расположенный в их населенном пункте, эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев. В течение 14 дней люди будут находиться в медцентре "Новые Санжары" в обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемического контроля и безопасности.

Сотрудники Госпогранслужбы оформили 94 человек, которые прибыли спецрейсом из Китая. На борту самолета - 22 члена экипажа и сопровождающего медперсонала, а также 72 пассажира. Среди эвакуированных украинцев - семья с 8-летним сыном, молодая пара, 20-летние студенты.

Читайте такжеБеспорядки в Новых Санжарах: открыто два уголовных производства (фоторепортаж)

В 19:50 колонна автобусов с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами мимо протестующих людей в Новых Санжарах въехала на территорию санатория.

Протестующие бросали камни в автобус камни. В одном из автобусов разбили стекло. Люди, которые были в автобусах, в окна показывали в ответ изображения сердец. Всего прибыло семь автобусов.

В связи с протестами местных жителей в Новые Санжары вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Он также сообщил, что там будет работать оперативный штаб правительства.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время событий в Новых Санжарах получили тяжелые ранения более 10 полицейских.