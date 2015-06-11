На горящей нефтебазе под Киевом готовятся к откачке топлива

Об этом заявил глава ГСЧС Украины Николай Чечеткин, передает пресс-служба ГСЧС.

"Осуществляется подготовка к откачке топлива из разгерметизированных емкостей. К ликвидации пожара привлечены силы ГСЧС, МВД, Министерства обороны, Нацгвардии, Министерства здравоохранения. Все работают круглосуточно и делают все возможное для ликвидации пожара", - заверил он во время заседания правительственной комиссии по ликвидации последствий масштабного пожара.

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По его словам, по состоянию на 17 часов четверга, 11 июня, горит 3 емкости объемом 800 куб.м, продолжается тушение емкостей пенными генераторами.

Как сообщал УНИАН, пожар на нефтебазе "БРСМ-Нефть" в Васильковском районе Киевской области возник вечером 8 июня. По данным Минздрава, погибли четыре человека и 14 пострадали. Тушение пожара продолжается до сих пор.