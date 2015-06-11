Спасатели контролируют половину территории горящей нефтебазы под Киевом

Об этом во время брифинга на месте событий сообщил глава ГСЧС Николай Чечеткин, передает 112.ua.

Читайте такжеВ Минздраве сообщили о 14 пострадавших в результате пожара на нефтебазе под Киевом

"На сегодняшний день мы уже контролируем 50% территории базы. Вчера было проведено 4 пенных атаки в результате которых мы ликвидировали возгорание четырех емкостей по 800 куб. м", - заявил глава ГСЧС.

По состоянию на вчерашний вечер контролировалась только третья часть территории пожара.

Напомним, пожар на нефтебазе в с. Крячки Васильковского района Киевской области возник в понедельник, 8 июня. Загорелся резервуар с топливом объемом 900 кубометров. Огнем были охвачены 16 резервуаров с 17.