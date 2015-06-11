Спасатели контролируют половину территории горящей нефтебазы под Киевом
11:24, 11 июня 2015Общество
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На данный момент спасатели контролируют уже половину территории пожара на нефтебазе под Васильковом Киевской области.
Спасатели контролируют 50% территории базы / facebook.com
Об этом во время брифинга на месте событий сообщил глава ГСЧС Николай Чечеткин, передает 112.ua.
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"На сегодняшний день мы уже контролируем 50% территории базы. Вчера было проведено 4 пенных атаки в результате которых мы ликвидировали возгорание четырех емкостей по 800 куб. м", - заявил глава ГСЧС.
По состоянию на вчерашний вечер контролировалась только третья часть территории пожара.
Напомним, пожар на нефтебазе в с. Крячки Васильковского района Киевской области возник в понедельник, 8 июня. Загорелся резервуар с топливом объемом 900 кубометров. Огнем были охвачены 16 резервуаров с 17.
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