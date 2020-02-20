Появились первые фото с эвакуированными из Китая украинцами на борту самолета

По словам пассажиров, они очень устали, но в Киеве их не высаживают.

Опубликованы первые фото с борта самолета PQ 7302, который привез эвакуированных украинцев из охваченного коронавирусом Уханя.

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Снимки публикует ТСН. Отмечается, что сначала пассажирам не говорили, зачем их посадили в Киеве, а потом сообщили, что в Харькове были плохие погодные условия для посадки, поэтому самолет улетел на Киев.

“Нас сейчас заправят, покормят и потом вроде как будем лететь”, - заявила она.

По словам пассажиров, они очень устали, но в Киеве их не высаживают. На борту говорят, что людей покормят и они полетят дальше.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля в 18:30 по киевскому времени самолет авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами и иностранцами на борту вылетел из китайского города Ухань.

На борт самолета, вылетевшего из Уханя в Украину, китайские медики не допустили четырех человек – троих украинцев и одну иностранку.

Эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев доставят на территорию медицинского центра Национальной гвардии «Новые Санжары» в Полтавской области. В течение 14 дней люди будут находиться в санатории на обсервации с обеспечением строгого режима санитарного-эпидемиологического контроля и безопасности.