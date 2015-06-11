Российский 29-й "гумконвой" прибыл на границу с Украиной

Об этом со ссылкой на МЧС РФ сообщает РИА Новости.

"Часть машин прибыли на пункт пропуска "Матвеев Курган", часть - "Донецк", где уже начался таможенный и пограничный досмотры. После их завершения две колонны продолжат движение в пункты назначения - Донецк и Луганск", - отметили в МЧС.

Читайте такжеОБСЕ: боевики признали, что «путинский гумконвой» привез им запчасти к технике

По данным российского ведомства, на обоих пунктах пропуска работают украинские таможенники и пограничники, которые участвуют в оформлении грузов, в пункте пропуска "Донецк" за таможенными процедурами наблюдают представители миссии ОБСЕ.

Как отмечается, в Донецк и Луганск более 100 автомобилей везут свыше 1000 тонн гуманитарной помощи. Ее основную часть составляют продукты питания и предметы первой необходимости.

Это уже 29-я по счету колонна МЧС с так называемой помощью для Донбасса.

Как сообщал УНИАН, Россия с лета 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбассе так называемые "гуманитарные конвои" - колонны грузовиков, содержание которых никому неизвестно, поскольку украинские пограничники, таможенники, а также представители Международного комитета Красного Креста не имеют возможности осматривать грузы.

В СНБО заявляли, что все российские "гумконвои" являются лишь поддержкой боевиков. Под видом гуманитарной помощи Россия осуществляет поставки военных грузов.