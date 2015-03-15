Украинские пограничники не видели содержимого "гумконвоя" из России

Украинская межведомственная группа не участвовала в оформлении очередного «гуманитарного конвоя» из России, даже путем визуального наблюдения.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины.

Как отмечается, 15 марта российская сторона в одностороннем порядке осуществила оформление очередного так называемого «гуманитарного конвоя».

«Перемещение «гумконвоя» происходило с грубым нарушением норм международного и национального законодательства и согласованных с Международным комитетом Красного Креста модальностей. Кроме того, учитывая, что российской стороной своевременно не предоставлена информация относительно способа доставки, номенклатуры груза и места пересечения границы, украинская межведомственная группа никоим образом, даже путем визуального наблюдения, в оформлении груза не участвовала», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Россия с лета 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбассе так называемые «гуманитарные конвои» - колонны грузовиков, содержимое которых никому не известно, поскольку украинские пограничники, таможенники, а также представители Международного комитета Красного Креста не имеют возможности досматривать грузы.

Читайте такжеРоссия отправит на Донбасс очередной "гумконвой" 19 мартаВ СНБО заявляют, что все российские «гумконвои» является лишь поддержкой боевиков. Главным образом, грузовики ввозят на подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.

13 марта границу Украины незаконно пересек 18-й российский «гуманитарный конвой». В ОБСЕ заявили, что в составе 18-го «гумконвоя» было 11 бензовозов.

В сегодняшнем «гумконвое», как утверждает Россия, содержится «груз для проведения посевной кампании».