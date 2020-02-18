Суд арестовал криминального авторитета Анисимова без права на залог

Евгения Анисимова называют "смотрящим" по Запорожью времен Януковича - он был в розыске 6 лет.

Заводский суд Запорожья избрал меру пресечения местному бизнесмену Евгению Анисимову, который подозревается в создании организованной преступной группировки.

Как сообщает корреспондент УНИАН, заседание суда состоялось поздно вечером в понедельник, 17 февраля.

Коллегия судей избрала Анисимову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

Будут ли адвокаты подавать апелляцию на данное решение, пока неизвестно.

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Как сообщал УНИАН, Евгения Анисимова задержали в одном из торговых центров Киева в воскресенье, 16 февраля.

Правоохранители еще шесть лет назад объявили его в международный розыск.

"Все это время он скрывался от органов следствия. Мужчина, 1975 г.р., подозревается в создании преступной организации, которая занималась вымогательством средств у предпринимателей, а также в прикрытии ее деятельности. Также задержанного подозревают в незаконном хранении и переделке оружия, организации так называемых криминальных "сходок" и координации деятельности преступных групп, участники которых совершали тяжкие преступления", - сообщили в Нацполиции.

Мужчине инкриминируют создание преступной организации, присвоении имущества, отмывание доходов, полученных преступным путем, а также вымогательство, незаконное изготовление огнестрельного оружия и незаконное обращение с оружием и боеприпасами (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 и ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263-1 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).