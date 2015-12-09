Лесоводы Житомирской области подготовили для новогодних и рождественских праздников 185 тысяч елок

Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщили в пресс-службе Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства со ссылкой на начальника управления Андрея Куринского.

По его словам, для новогодних праздников вечнозеленые деревца выращивают на специальных плантациях новогодних елей. Таких плантаций в области - 750 гектаров, где подрастает более 3 миллионов штук предстоящих новогодних красавиц.

Лесоводы области в этом году имеют возможность реализовать 185 тысяч новогодних деревьев.

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«Однако это не нанесет лесам области никакого вреда - на тех площадях, где в декабре проведено рубки, весной создаются новые насаждения. Кроме того, елки могут заготавливаться и на участках, требующих прочистки и освещения. С этого тоже лесу только польза», - отметил Куринский.

Он уточнил, что цена елки в зависимости от высоты будет колебаться в пределах 25-150 гривен. Легально заготовленные деревья будут промаркированы пластиковыми бирками или иметь клейкую этикетку со штрих-кодом, по которому можно определить не только легальность, но и место происхождения деревца. Только в Житомире и Житомирском районе будет работать до десятка точек реализации недорогих новогодних елок.

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Образованные из сотрудников лесохозяйственных предприятий рейдовые бригады и экологи в течение декабря будут патрулировать лесные массивы области, чтобы уберечь хвойные насаждения от браконьеров. К этому делу лесоводы приглашают присоединиться и общественные организации, которые не равнодушны к лесу.

Справка УНИАН. Незаконная рубка одного дерева влечет за собой наложение штрафа на граждан в размере от 5 до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан (85-170 гривен), а должностные лица должны будут уплатить от 7 до 20 необлагаемых минимумов (119-204 грн.). Кроме штрафа, нарушитель возместит еще и ущерб, нанесенный лесному хозяйству. Размер убытков зависит от диаметра дерева. Минимальная сумма, которую придется заплатить нарушителю за незаконно срубленную елку диаметром до 10 см (штраф и причиненный ущерб), будет составлять 332,86 грн.